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01 лютого 2021, 09:19 149

Питання Донбасу і Криму необхідно винести на референдум - Кравчук

01 лютого 2021, 09:19 149
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Українці мають підтвердити на референдумі, що держава має бути цілісною та незалежною
Українці мають підтвердити на референдумі, що держава має бути цілісною та незалежною
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук пропонує провести всеукраїнський референдум з питань, що стосуються нині окупованих територій Донбасу і Криму. 

Як повідомляє RegioNews, про це Кравчук розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої патріотичні вподобання на різних політичних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка в політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні”, - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, йдеться про мир і війну, про життя і смерть. "Тому, можливо, нам потрібно буде винести (на референдум - ред.) для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями”, - додав він.

Тобто має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати: "Ні, цього не може бути, вся територія України є цілісною і незалежною, і вона має належати Україні”, - додав Кравчук.

Нагадаємо, у Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.

референдум Леонід Кравчук ВР Крим Донбас Україна

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