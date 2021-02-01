Питання Донбасу і Криму необхідно винести на референдум - Кравчук

Українці мають підтвердити на референдумі, що держава має бути цілісною та незалежною

Українці мають підтвердити на референдумі, що держава має бути цілісною та незалежною

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє RegioNews, про це Кравчук розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої патріотичні вподобання на різних політичних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка в політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні”, - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, йдеться про мир і війну, про життя і смерть. "Тому, можливо, нам потрібно буде винести (на референдум - ред.) для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями”, - додав він.

Тобто має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати: "Ні, цього не може бути, вся територія України є цілісною і незалежною, і вона має належати Україні”, - додав Кравчук.

Нагадаємо, у Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.