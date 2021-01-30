Зеленський заявив, що референдуму найбільше бояться його політичні опоненти

Президент переконаний, що його політичні опоненти просто бояться людей

Президент переконаний, що його політичні опоненти просто бояться людей

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відреагував на реакцію українців, які, він вважає, бояться ухваленого Радою закону про всеукраїнський референдум.

Як пише RegioNews, про це йдеться в опублікованій у Telegram заяві глави держави.

"Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх "партійних" коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків", – стверджує Зеленський.

Президент переконаний, що його політичні опоненти просто бояться людей.

"Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу. Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися "клубом старих друзів" на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди і не питаючи в суспільства", – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що референдум – це "інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства".

"Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент. Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством", – підсумував він.

Нагадаємо, у Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.