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30 січня 2021, 12:19 244

Зеленський заявив, що референдуму найбільше бояться його політичні опоненти

30 січня 2021, 12:19 244
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Президент переконаний, що його політичні опоненти просто бояться людей
Президент переконаний, що його політичні опоненти просто бояться людей
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський відреагував на реакцію українців, які, він вважає, бояться ухваленого Радою закону про всеукраїнський референдум.

Як пише RegioNews, про це йдеться в опублікованій у Telegram заяві глави держави.

"Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх "партійних" коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків", – стверджує Зеленський.

Президент переконаний, що його політичні опоненти просто бояться людей.

"Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу. Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися "клубом старих друзів" на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди і не питаючи в суспільства", – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що референдум – це "інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства".

"Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент. Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством", – підсумував він.

Нагадаємо, у Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.

Україна політика референдум українці президент

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