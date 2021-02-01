У Києві колишні правоохоронці продавали зброю та боєприпаси - СБУ

Вони нелегально завозили зброю та боєприпаси із зони проведення ООС

Вони нелегально завозили зброю та боєприпаси із зони проведення ООС

Фото: СБУ

У Києві працівники Служби безпеки України викрили на незаконному збуті зброї та боєприпасів групу осіб, до якої входили колишні працівники одного з державних правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у місті Києві та Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, колишні правоохоронці, один з яких раніше працював у спеціальному загоні МВС, завозили до столичного регіону зброю із зони проведення антитерористичної операції для продажу.

Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі у кримінальних колах. Правоохоронці затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час збуту реактивної протитанкової гранати за 1800 доларів США”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що раніше задокументували нелегальний продаж учасниками групи автомату Калашникова АКС-74У та набоїв калібру 5,45 мм.

Під час обшуків у зловмисників виявлено пістолет Макарова, три ручні гранати Ф-1, понад 300 набоїв різного калібру, підроблені посвідчення працівників державних правоохоронних органів та приватних охоронних структур”, - додали у відомстві.

Трьом затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу для зловмисників.

Нагадаємо, 31 січня у Запоріжжі СБУ зірвала таємні збори акціонерів "Мотор Січі”.