Доба в зоні ООС: бойовики застосовували заборонене озброєння та безпілотник

Ворог вів вогонь із мінометів 82 та 120 калібру

Ворог вів вогонь із мінометів 82 та 120 калібру

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

На Приазов’ї, неподалік населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномету 120-го калібру, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Також в штабі ООС розповіли, що для коригування вогню бойовики застосовували безпілотний літальний апарат, він був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета”, - додали в штабі.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Також упродовж доби в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 30 січня в зоні ООС проросійські бойовики п’ять разів порушили режим тиші, в результаті обстрілів були поранені двоє українських військових.