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В ООС зафіксували ще дев'ять порушень режиму "тиші"
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01 лютого 2021, 08:11 65

В ООС зафіксували ще дев'ять порушень режиму "тиші"

01 лютого 2021, 08:11 65
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Бойових втрат серед наших захисників немає
Бойових втрат серед наших захисників немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 31 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з міномету 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а біля населеного пункту Піски - з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - ще й з великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 1 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

ООС війна обстріл військова техніка бойовики

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