НКРЕКП знизила тарифи на розподіл газу для 13 облгазів

Максимальний тариф складатиме 1,79 гривні за кубометр

Максимальний тариф складатиме 1,79 гривні за кубометр

Рixabay

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизила тарифи на розподіл газу для 13 регіональних компаній. Максимальний тариф складатиме 1,79 гривні за кубометр.

Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання 30 січня, яке транслювалося на Youtube, передає RegioNews.

Зокрема, тарифи були переглянуті для ПРАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

Згідно з рішенням, максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб. м на місяць без ПДВ. Для цих компаній тариф встановлений від 1,66 гривні до 1,79 грн за 1 куб. м.

Як зазначили в НКРЕКП, рішення ухвалили "з метою недопущення соціальної напруги серед населення".

Нагадаємо, раніше Вітренко пояснив, чому в Україні зросли тарифи на газ.