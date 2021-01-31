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31 января 2021, 18:25 477

В Мариуполе люди митинговали против повышенных тарифов

31 января 2021, 18:25 477
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В городе состоялся уже третий тарифный митинг
В городе состоялся уже третий тарифный митинг
Фото: скриншот видео
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31 января в Мариуполе местные жители митинговали против повышенных тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает телеканал НАШ, передает RegioNews.

Известно, что на Греческой площади возле здания бывшего городского совета собрались более сотни жителей Мариуполя.

Они держали плакаты с лозунгами против повышения тарифов. Также протестующие проводили сбор подписей под обращением к центральной власти с требованием снизить цены на коммунальные услуги.

На площади был установлен "свободный микрофон", чтобы каждый желающий мог высказать свое мнение.

Общественный порядок обеспечивали работники Нацполиции и полиции диалога.

Напомним, 31 января местные жители в Харьковской области перекрыли трассу из-за повышения тарифов.

В этот же день на Буковине митингующие перекрыли дорогу государственного значения.

тарифы протест митинг Донецкая область Мариуполь

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