В Харьковской области перекрыли трассу из-за повышения тарифов

Местные жители снова требуют не повышать тарифы на коммунальные услуги

Местные жители снова требуют не повышать тарифы на коммунальные услуги

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В Харьковской области жители поселка Высокое снова перекрыли автодорогу М-18 в знак протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и газ для населения.

Об этом сообщает издание "Харьков 1654", передает RegioNews.

Известно, что дорогу перекрыли в районе поста "Высокий", местные жители бесконечно движутся пешеходным переходом и не пропускают автомобили для проезда, на месте происшествия образовались заторы.

Протестующие требуют не повышать тарифы на коммунальные услуги и газ.

На месте происшествия порядок обеспечивают работники Нацполиции, конфликтных ситуаций зафиксировано не было.

Напомним, 27 января правительство ввело компенсации некоторым потребителям электроэнергии.

Ранее сообщалось, что протестующие прибыли в Конча-Заспу, где живет Зеленский: оставили ему платежки за коммуналку.