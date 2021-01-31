В Харьковской области перекрыли трассу из-за повышения тарифов
В Харьковской области жители поселка Высокое снова перекрыли автодорогу М-18 в знак протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и газ для населения.
Об этом сообщает издание "Харьков 1654", передает RegioNews.
Известно, что дорогу перекрыли в районе поста "Высокий", местные жители бесконечно движутся пешеходным переходом и не пропускают автомобили для проезда, на месте происшествия образовались заторы.
Протестующие требуют не повышать тарифы на коммунальные услуги и газ.
На месте происшествия порядок обеспечивают работники Нацполиции, конфликтных ситуаций зафиксировано не было.
Напомним, 27 января правительство ввело компенсации некоторым потребителям электроэнергии.
Ранее сообщалось, что протестующие прибыли в Конча-Заспу, где живет Зеленский: оставили ему платежки за коммуналку.