Лише в одній області залишилися обмеження на рух вантажівок

Установча сесія Полтавської міськради, де новообрані депутати та втретє обраний міським головою Олександр Мамай набули повноважень, відбулася «під ялинку» – 29 грудня 2020 року. Коли буде наступна? По...

Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців

22 січня 2021

"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"

В Україні є непоодинокими випадки, коли вже ніби як відремонтовані та навіть здані в експлуатацію об’єкти соціальної інфраструктури на повірку виявляються відверто недоробленими