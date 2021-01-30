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30 січня 2021, 16:34 70

Лише в одній області залишилися обмеження на рух вантажівок

30 січня 2021, 16:34 70
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До розчищення доріг залучено понад 1,2 тисячі особового складу і 950 одиниць техніки
До розчищення доріг залучено понад 1,2 тисячі особового складу і 950 одиниць техніки
Рixabay
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В Україні після снігопаду обмеження на рух вантажівок діють тільки в Одеській області. У Миколаївській області обмеження зняті.

Як пише RegioNews, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Відновлено повноцінний рух великовагових транспортних засобів та автобусів по дорозі М-13 Кропивницький - Платонове. Залишаються обмеження на трасах М-05 Київ - Одеса, М-15 Одеса - Рені і М-16 Одеса - Кучурган.

До розчищення доріг залучено понад 1,2 тисячі особового складу і 950 одиниць техніки.

Нагадаємо, 29 січня президент дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні.

Україна Одеса Київ дороги рятувальники

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