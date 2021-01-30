Лише в одній області залишилися обмеження на рух вантажівок
До розчищення доріг залучено понад 1,2 тисячі особового складу і 950 одиниць техніки
До розчищення доріг залучено понад 1,2 тисячі особового складу і 950 одиниць техніки
В Україні після снігопаду обмеження на рух вантажівок діють тільки в Одеській області. У Миколаївській області обмеження зняті.
Як пише RegioNews, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Відновлено повноцінний рух великовагових транспортних засобів та автобусів по дорозі М-13 Кропивницький - Платонове. Залишаються обмеження на трасах М-05 Київ - Одеса, М-15 Одеса - Рені і М-16 Одеса - Кучурган.
До розчищення доріг залучено понад 1,2 тисячі особового складу і 950 одиниць техніки.
Нагадаємо, 29 січня президент дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні.
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