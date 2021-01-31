В Україні досі знеструмлено 68 населених пунктів у п'яти областях - ДСНС

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Фото: ДСНС

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у п’яти регіонах, на державних трасах заторів немає.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За даними ДСНС, в результаті ускладнення погодних умов знеструмленими залишаються 68 населених пунктів в п'яти областях, асаме: Одеська область - 32, Миколаївська - 25, Київська - 8, Дніпропетровська - 2 і Закарпатська - 1 населений пункт.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. До розчищення доріг залучили 1 700 осіб та 1 288 одиниць техніки”, - йдеться в повідомленні.

В ДСНС також повідомили, що загалом від початку негоди рятувальники відбуксирували більше тисячі транспортних засобів, у тому числі 32 карети швидкої медичної допомоги і 30 автобусів.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі сильний снігопад паралізував рух електротранспорту. З 27 на 28 січня в місті впало майже 500 дерев і стволових гілок, це викликало численні обриви ліній електропередач і контактної мережі громадського електротранспорту.