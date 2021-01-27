Уряд запровадив компенсації деяким споживачам електроенергії

Попередньо на це виділено 1 мільярд 400 мільйонів гривень

Попередньо на це виділено 1 мільярд 400 мільйонів гривень

Фото з відкритих джерел

Уряд покриє різницю вартості спожитої електроенергії, що виникла в результаті скасування знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів з 1 січня 2021-го року (крім отримувачів субсидії).

Це рішення прийняте сьогодні на засіданні Уряду, передає RegioNews.

Компенсація надається для покриття різниці вартості спожитої електричної енергії, що виникла в результаті відміни знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію), встановленої з 1 січня 2021-го року, таким категоріям споживачів:

Населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020-го року мало право на знижений тариф.

Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природнім газом і в яких відсутні, або не функціонують системи системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020-го року мало право на знижений тариф.

Багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Прийнято з доопрацюванням в триденний термін.

Раніше повідомлялося, що Уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг на електроенергію. Компенсації отримають користувачі електроопалення, які мають на це право.