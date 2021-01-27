13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 13:50 41

Уряд запровадив компенсації деяким споживачам електроенергії

27 січня 2021, 13:50 41
Читайте также на русском языке
Попередньо на це виділено 1 мільярд 400 мільйонів гривень
Попередньо на це виділено 1 мільярд 400 мільйонів гривень
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уряд покриє різницю вартості спожитої електроенергії, що виникла в результаті скасування знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів з 1 січня 2021-го року (крім отримувачів субсидії).

Це рішення прийняте сьогодні на засіданні Уряду, передає RegioNews.

Компенсація надається для покриття різниці вартості спожитої електричної енергії, що виникла в результаті відміни знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію), встановленої з 1 січня 2021-го року, таким категоріям споживачів:

Населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020-го року мало право на знижений тариф.

Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природнім газом і в яких відсутні, або не функціонують системи системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020-го року мало право на знижений тариф.

Багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Прийнято з доопрацюванням в триденний термін.

Раніше повідомлялося, що Уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг на електроенергію. Компенсації отримають користувачі електроопалення, які мають на це право.

Кабмін компенсація пільга електроенергія плата
"Слуги" вже зібрали понад 200 підписів за призначення Вітренка міністром енергетики
27 січня 2021, 13:02
Кабмін виділив 879 млн грн на виплати чиновникам ліквідованих районів
26 січня 2021, 14:48
Понад 400 тисяч сімей постраждають через підвищення цін на електроопалення - Разумков
26 січня 2021, 09:26
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »