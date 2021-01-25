Протестувальники прибули до Конча-Заспи, де мешкає Зеленський: залишили йому платіжки за комуналку

Протестувальники зажадали мораторію на підвищення тарифів

Протестувальники зажадали мораторію на підвищення тарифів

Фото: Telegram-канал "Политика Страны".

У понеділок, 25 січня, учасники тарифного майдану прибутку до держдачі Зеленського в Конча-Заспі.

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Політика Страни".

Повідомляється, що протестувальники провели мітинг і зажадали мораторію на підвищення тарифів.

Після цього кинули кілька платіжок під паркан дачної території, яка оточена поліцією.

Також організатори протесту заявили, що якщо президент їх не почує, то завтра, 26 січня, вони заблокують проїзд по трасі Київ - Харків.

Нагадаємо, сьогодні під Офісом Зеленського люди вимагали зниження цін на комуналку.