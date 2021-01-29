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29 січня 2021, 17:57 161

Суд відкрив справу через припинення фінансування партії "Голос"

29 січня 2021, 17:57 161
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НАЗК призупинило фінансування партії через порушення у фінансових звітах
НАЗК призупинило фінансування партії через порушення у фінансових звітах
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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом політичної партії "Голос" до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через припинення державного фінансування політичної сили.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду, передає RegioNews.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Голос” до Національного агентства з питань запобігання корупції”, - йдеться в повідомленні.

Партія просить суд скасувати наказ НАЗК від 23 грудня 2020 року, згідно з яким було зупинено державне фінансування статутної діяльності політичної партії "Голос".

Серед інших вимог позову - визнати протиправними дії НАЗК зі складання висновку про результати аналізу Звіту про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру цієї партії.

Нагадаємо, раніше у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило державне фінансування і розцінили такі дії як тиск. Згодом у НАЗК пояснили, чому припинили державне фінансування партії "Голос".

Також у "Голосі" заявляли, що будуть судитися з НАЗК щодо припинення держфінансування.

Голос суд оаск партія финансирование позов НАЗК

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