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11 січня 2021, 16:55 11

У НАЗК пояснили, чому припинили державне фінансування партії "Голос"

11 січня 2021, 16:55 11
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Національне агентство із запобігання корупції зупинило фінансування двох парламентських політичних партій - “Батьківщина” та “Голос” через зазначення недостовірних відомостей у фінансових звітах.

Як інформує RegioNews, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У відомстві зазначили, що фінансування цих партій було зупинене до усунення порушень за результатами аналізу їхніх звітів.

Також повідомляється, що ВО "Батьківщина” вже подала уточнюючий звіт, у якому усунула порушення, тому НАЗК відновило державне фінансування цієї партії

НАЗК встановило, що партія "Голос” оформила ряд договорів із фізичними особами-підприємцями на суму близько 1,1 млн грн щодо послуг, виконання яких документально належним чином не підтверджено. Серед таких послуг — медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження тощо. Крім того, встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із зупиненням фінансування партії”, - йдеться в повідомленні.

Також у НАЗК запевняють, що закиди про політичний тиск не мають жодних підстав, оскільки чітко вказало, які порушення були виявлені у звітах партій.

НАЗК сподівається, що партія "Голос” у найкоротші строки надасть уточнюючий звіт, який може бути підставою для відновлення державного фінансування... НАЗК зацікавлене в тому, щоб партії вели доброчесну діяльність”, - заявив заступник голови НАЗК Іван Пресняков.

Нагадаємо, у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило державне фінансування і розцінили такі дії як тиск.

финансирование порушення НАЗК бюджет Голос звіт
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