НАЗК призупинило державне фінансування партії "Голос" - Рудик
В політсилі такі дії розцінили, як тиск на незалежну партію
В політсилі такі дії розцінили, як тиск на незалежну партію
Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу партії.
Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском", - повідомила голова партії Кіра Рудик.
За її словами, політсила буде оскаржувати таке рішення НАЗК.
Закликаємо НАЗК не перевищувати свої повноваження та не ставати інструментом політичного тиску", - додала вона.
Раніше повідомлялось, що фракція "Голос" змінила свого очільника: хто ним став.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Локдаун 2.0: п'ять репортажів з міст України
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті