НАЗК призупинило державне фінансування партії "Голос" - Рудик

В політсилі такі дії розцінили, як тиск на незалежну партію

В політсилі такі дії розцінили, як тиск на незалежну партію

Фото: з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу партії.

Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском", - повідомила голова партії Кіра Рудик.

За її словами, політсила буде оскаржувати таке рішення НАЗК.

Закликаємо НАЗК не перевищувати свої повноваження та не ставати інструментом політичного тиску", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що фракція "Голос" змінила свого очільника: хто ним став.