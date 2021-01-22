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22 січня 2021, 15:50 1

"Голос" судитиметься з НАЗК щодо припинення держфінансування

22 січня 2021, 15:50 1
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"Голос" вважає, що НАЗК під час аналізу звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування відсутні
"Голос" вважає, що НАЗК під час аналізу звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування відсутні
Рixabay
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Партія "Голос" просить Окружний адмінсуд Києва скасувати рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про зупинку державне фінансування політсили.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов політичної партії "Голос" до Національного агентства з питань запобігання корупції", - ідеться в повідомленні.

Позивач просить суд скасувати наказ НАЗК, яким було зупинене державне фінансування статутної діяльності "Голосу".

Серед інших вимог позову – визнати протиправними дії Нацагентства щодо складення висновку про результати аналізу фінансового звіту партії.

"Голос" вважає, що НАЗК під час аналізу звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування відсутні.

Наразі суд вирішує, чи відкривати справу.

Нагадаємо, раніше у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило державне фінансування і розцінили такі дії як тиск. Згодом у НАЗК пояснили, чому припинили державне фінансування партії "Голос".

суд Україна финансирование партія Голос
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