"Голос" судитиметься з НАЗК щодо припинення держфінансування
Партія "Голос" просить Окружний адмінсуд Києва скасувати рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про зупинку державне фінансування політсили.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба суду.
"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов політичної партії "Голос" до Національного агентства з питань запобігання корупції", - ідеться в повідомленні.
Позивач просить суд скасувати наказ НАЗК, яким було зупинене державне фінансування статутної діяльності "Голосу".
Серед інших вимог позову – визнати протиправними дії Нацагентства щодо складення висновку про результати аналізу фінансового звіту партії.
"Голос" вважає, що НАЗК під час аналізу звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування відсутні.
Наразі суд вирішує, чи відкривати справу.
Нагадаємо, раніше у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило державне фінансування і розцінили такі дії як тиск. Згодом у НАЗК пояснили, чому припинили державне фінансування партії "Голос".