"Голос" судитиметься з НАЗК щодо припинення держфінансування

"Голос" вважає, що НАЗК під час аналізу звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування відсутні

"Голос" вважає, що НАЗК під час аналізу звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування відсутні

Рixabay

Партія "Голос" просить Окружний адмінсуд Києва скасувати рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про зупинку державне фінансування політсили.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба суду. "Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов політичної партії "Голос" до Національного агентства з питань запобігання корупції", - ідеться в повідомленні. Позивач просить суд скасувати наказ НАЗК, яким було зупинене державне фінансування статутної діяльності "Голосу". Серед інших вимог позову – визнати протиправними дії Нацагентства щодо складення висновку про результати аналізу фінансового звіту партії. "Голос" вважає, що НАЗК під час аналізу звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування відсутні. Наразі суд вирішує, чи відкривати справу. Нагадаємо, раніше у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило державне фінансування і розцінили такі дії як тиск. Згодом у НАЗК пояснили, чому припинили державне фінансування партії "Голос".

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