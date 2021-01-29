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29 января 2021, 17:57 74

Суд открыл дело из-за прекращения финансирования партии "Голос"

29 января 2021, 17:57 74
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НАПК приостановило финансирование партии из-за нарушений в финансовых отчетах
НАПК приостановило финансирование партии из-за нарушений в финансовых отчетах
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Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску политической партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за прекращения государственного финансирования политической силы.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда, передает RegioNews.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску политической партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Партия просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, согласно которому было остановлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии "Голос".

Среди других требований иска - признать противоправными действия НАПК по составлению заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера этой партии.

Напомним, ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило государственное финансирование и расценили такие действия как давление. Впоследствии в НАПК объяснили, почему прекратили государственное финансирование партии "Голос".

Также в "Голосе" заявляли, что будут судиться с НАПК из-за прекращения госфинансирования.

Голос суд оаск партия финансирование иск НАПК

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