Суд открыл дело из-за прекращения финансирования партии "Голос"

НАПК приостановило финансирование партии из-за нарушений в финансовых отчетах

НАПК приостановило финансирование партии из-за нарушений в финансовых отчетах

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску политической партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за прекращения государственного финансирования политической силы.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда, передает RegioNews.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску политической партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Партия просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, согласно которому было остановлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии "Голос".

Среди других требований иска - признать противоправными действия НАПК по составлению заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера этой партии.

Напомним, ранее в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило государственное финансирование и расценили такие действия как давление. Впоследствии в НАПК объяснили, почему прекратили государственное финансирование партии "Голос".

Также в "Голосе" заявляли, что будут судиться с НАПК из-за прекращения госфинансирования.