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29 січня 2021, 12:01 123

В Україні нацгвардійця судитимуть за державну зраду

29 січня 2021, 12:01 123
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Військовослужбовець умисно надавав представникам іноземних спецслужб засекречену інформацію
Військовослужбовець умисно надавав представникам іноземних спецслужб засекречену інформацію
Фото: з відкритих джерел
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Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт за фактом державної зради стосовно військовослужбовця Національної гвардії України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що нацгвардієць умисно передав інформацію щодо перебування на території військового об'єкта іноземних представників, місця розташування та руху транспортних засобів, а також функціональних обов'язків командного складу підрозділу.

Правоохоронці розцінили його дії як такі, що було здійснено умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру шістьом терористам так званої "ЛНР". Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

суд Нацгвардія іноземці військові правоохоронці
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