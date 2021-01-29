Міськрада Чернігова хоче самостійно встановлювати карантинні обмеження

Депутати також заявили про незгоду із січневим локдауном

Депутати також заявили про незгоду із січневим локдауном

Фото: chernigiv-rada.gov.ua

У Чернігові депутати міської ради під час сесії ухвалили звернення до Кабміну та МОЗу із проханням делегувати органам місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

З метою уникнення негативних соціальних-економічних наслідків пропонуємо розглянути можливість делегування повноважень органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати карантинні обмеження у межах своєї територіальної громади, виходячи із показників захворюваності населення на СOVID-19", - йдеться у документі.

Депутати заявляють про незгоду із січневим локдауном. Вони вважають, що особливої потреби зупиняти підприємницьку діяльність не було, а обмеження вдарили по доходах громадян та бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, у Чернігові з третьої спроби змогли зібрати депутатів на сесію облради.

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