У Вінниці сесія міської ради розпочалась із штовханини

У місті знову мітингують проти підвищення тарифів

У місті знову мітингують проти підвищення тарифів

Фото: Суспільне

У Вінниці розпочалась 5-та сесія міської ради 8 скликання, під стінами будівлі також відбувається мітинг місцевих мешканців проти підвищення тарифів.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

В акції протесту беруть участь близько 100 мітингувальників, вони вимагають, щоб депутати на сесії розглянули питання про зниження тарифів на газ та електроенергію.

Також учасники акції протесту спробували потрапити до будівлі міської ради, однак їх не пустили через карантин. На вході в установу відбулась штовханина.

Відомо, що у вівторок 26 січня, на розгляд депутатів Вінницької міської ради було надіслано звернення про зниження тарифів на комунальні послуги.

У переліку питань, які мають розглянути депутати на сесії, такого звернення немає.

Нагадаємо, раніше протестувальники прибули до Конча-Заспи, де мешкає Зеленський: залишили йому платіжки за комуналку.