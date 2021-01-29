Горсовет Чернигова хочет самостоятельно устанавливать карантин

Депутаты также заявили о несогласии с январским локдауном

Депутаты также заявили о несогласии с январским локдауном

Фото: chernigiv-rada.gov.ua

В Чернигове депутаты городского совета во время сессии приняли обращение к Кабмину и Минздраву с просьбой делегировать органам местного самоуправления полномочия по установлению карантина.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Во избежание негативных социально-экономических последствий предлагаем рассмотреть возможность делегирования полномочий органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать карантин в пределах своей территориальной общины, исходя из показателей заболеваемости населения СOVID-19", - говорится в документе.

Депутаты заявляют о несогласии с январским локдауном. Они считают, что особой потребности останавливать предпринимательскую деятельность не было, а ограничения ударили по доходам граждан и бюджетов всех уровней.

Напомним, в Чернигове с третьей попытки смогли собрать депутатов на сессию облсовета.

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