Горсовет Чернигова хочет самостоятельно устанавливать карантин
В Чернигове депутаты городского совета во время сессии приняли обращение к Кабмину и Минздраву с просьбой делегировать органам местного самоуправления полномочия по установлению карантина.
Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.
Во избежание негативных социально-экономических последствий предлагаем рассмотреть возможность делегирования полномочий органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать карантин в пределах своей территориальной общины, исходя из показателей заболеваемости населения СOVID-19", - говорится в документе.
Депутаты заявляют о несогласии с январским локдауном. Они считают, что особой потребности останавливать предпринимательскую деятельность не было, а ограничения ударили по доходам граждан и бюджетов всех уровней.
Напомним, в Чернигове с третьей попытки смогли собрать депутатов на сессию облсовета.
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