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29 січня 2021, 08:51 11

В Україні вже більше мільйона людей одужало від COVID-19 з початку пандемії

29 січня 2021, 08:51 11
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 29 січня заразилися коронавірусом 5 181 людина, зафіксовано 128 летальних випадків, 11 310 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5181 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні на 29 січня. Серед захворілих - 218 дітей і 212 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (440), в м.Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 211 593 особи;
  • одужало - 1 003 341;
  • летальних результатів - 22 479;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 209 089.

Нагадаємо, днями раніше в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5 529 осіб.

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