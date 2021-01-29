В Україні вже більше мільйона людей одужало від COVID-19 з початку пандемії
За минулу добу госпіталізували 1916 хворих
За минулу добу госпіталізували 1916 хворих
В Україні за 29 січня заразилися коронавірусом 5 181 людина, зафіксовано 128 летальних випадків, 11 310 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
5181 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні на 29 січня. Серед захворілих - 218 дітей і 212 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (440), в м.Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 211 593 особи;
- одужало - 1 003 341;
- летальних результатів - 22 479;
- проведено ПЛР-тестів - 6 209 089.
Нагадаємо, днями раніше в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5 529 осіб.
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