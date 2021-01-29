Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації

"За" законопроєкт №4613 проголосували 280 народних депутатів

"За" законопроєкт №4613 проголосували 280 народних депутатів

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада України сьогодні, 29 січня, схвалила в другому читанні законопроєкт №4613 про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні.

Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів України, передає RegioNews.

Відомо, що основною метою законопроєкту №4613 є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів "під зобов'язання". Такі зміни дадуть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.

Так, законопроєкт №4613 надає уряду право реєструвати вакцини для використання при наступних умовах:

є дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

дозвіл на екстрене застосування надано компетентним органом США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або Європейського союзу (принаймні, однією з цих країн) відповідно до національного законодавства країни надання дозволу або вакцина/лікарський засіб, перекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

відома потенційна користь вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, коли вони використовуються для профілактики COVID-19, що переважає відомі та потенційні ризики таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів;

не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи;

такий лікарський засіб не було розроблено в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України включила до порядку денного законопроєкт №4613 про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Також депутати підтримали скорочення строків внесення альтернативних законопроєктів.