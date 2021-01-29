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29 січня 2021, 16:10 198

Поліція ліквідувала на Харківщині 7 нарколабораторій та виявила 43 наркопритони

29 січня 2021, 16:10 198
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У масштабної спецоперації було задіяно понад 600 правоохоронців
У масштабної спецоперації було задіяно понад 600 правоохоронців
Фото: Нацполіція
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У Харківській області працівники Нацполіції під час спецоперації ліквідували сім підпільних нарколабораторій та вилучили наркотики загальною вартістю 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, передає RegioNews.

Загалом було проведено 350 обшуків та встановлено 118 осіб, які причетні до незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин на території області. Загалом в спецоперації було задіяно понад 600 правоохоронців.

Протягом чотирьох діб поліцейські ліквідували 7 підпільних нарколабораторій, вилучили з незаконного обігу близько 200 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, що становить близько 300 тисяч доз, а також понад 3 тонни прекурсорів для їх виготовлення”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили понад 80 кілограмів канабісу, більше 80 літрів опію, понад 30 кілограмів психотропу "Альфа PVP”, 4 кілограми амфетаміну, а також 2 700 упаковок метадону та 2,5 тисячі упаковок сильнодіючого опіоїдного (наркотичного) препарату.

За цінами "чорного” ринку вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить близько 120 мільйонів гривень... Також поліцейські заблокували 5 інтернет-магазинів, які займалися незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин. Окрім того, виявлено 43 наркопритони”, - розповіли в поліції.

На даний час 16 осіб затримано, їм повідомили 63 підозри за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли наркотиків на 8 млн грн.

Харківська область наркотики Нацполіція спецоперація затримання

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