На Дніпропетровщині викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли наркотиків на 8 млн грн

"Філія" злочинного угруповання "Двадцятівські" діяла в Кривому Розі

"Філія" злочинного угруповання "Двадцятівські" діяла в Кривому Розі

Фото СБУ

Служба безпеки України припинила на Дніпропетровщині діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні, контрабанді та збуті наркотиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

За оперативною інформацією, нарколабораторія діяла щонайменше протягом року, і щомісяця виготовляла понад 10 кілограмів метамфетаміну вартістю за цінами чорного ринку понад 8 мільйонів гривень.

Наприкінці січня поточного року на завершальному етапі спецоперації у Дніпропетровській та Львівській областях правоохоронці провели 20 обшуків за адресами проживання активних учасників угруповання, а також за місцями виготовлення та зберігання наркотиків. Вилучено майже 3 кг психотропів, 4,4 кг псевдоефедрину. Також виявлено дві одиниці короткоствольної вогнепальної зброї, лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення метафетаміну, готівку на суму понад 200 тисяч гривень та більше ніж 9 тисяч доларів США, два пристрої негласного отримання інформації, чорну бухгалтерію, мобільні телефони, банківські картки, пакети з розфасованими наркотиками та інші докази злочинної діяльності.

Перед тим, у ході проведення багатоетапної спецоперації оперативники спецслужби встановили, що зловмисники належать до однієї з гілок так званого злочинного угруповання "Двадцятівські". "Філія" діє на території Кривого Рогу, де зловмисники організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетамін. Для забезпечення безперервної діяльності нарколабораторії ватажки угруповання налагодили канал контрабандних поставок прекурсору псевдоефедрин з однієї з суміжних країн.

В Україну прекурсор зловмисники переправляли, приховуючи його у продуктах харчування. Потім частину виготовленого метамфетаміну збували на території Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської та інших областей, а також контрабандою переміщували за кордон для подальшого збуту на європейському ринку, - повідомили в СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України співробітники СБУ викрили канали контрабандного переміщення наркотиків і прекурсорів через територію України, задокументували неодноразові факти збуту наркотиків учасниками угруповання.

Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за збут наркотиків і прекурсорів. Стосовно інших учасників угруповання процесуальне рішення буде прийнято після завершення експертиз вилучених предметів та речовин. Лідери ОЗУ затримані.

Операція з викриття угруповання проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно зі слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, 19 січня на Київщині поліція викрила нарколабораторію: вилучили товару на 10 млн. За збут товару злочинці одержували до 50 мільйонів гривень прибутку щомісяця.