11:02  22 січня
У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація
16:28  22 січня
У Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка
18:02  22 січня
Доба на Донбасі: чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
22 січня 2021, 19:18 5

На Дніпропетровщині викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли наркотиків на 8 млн грн

22 січня 2021, 19:18 5
Читайте также на русском языке
"Філія" злочинного угруповання "Двадцятівські" діяла в Кривому Розі
"Філія" злочинного угруповання "Двадцятівські" діяла в Кривому Розі
Фото СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України припинила на Дніпропетровщині діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні, контрабанді та збуті наркотиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

За оперативною інформацією, нарколабораторія діяла щонайменше протягом року, і щомісяця виготовляла понад 10 кілограмів метамфетаміну вартістю за цінами чорного ринку понад 8 мільйонів гривень.

Наприкінці січня поточного року на завершальному етапі спецоперації у Дніпропетровській та Львівській областях правоохоронці провели 20 обшуків за адресами проживання активних учасників угруповання, а також за місцями виготовлення та зберігання наркотиків. Вилучено майже 3 кг психотропів, 4,4 кг псевдоефедрину. Також виявлено дві одиниці короткоствольної вогнепальної зброї, лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення метафетаміну, готівку на суму понад 200 тисяч гривень та більше ніж 9 тисяч доларів США, два пристрої негласного отримання інформації, чорну бухгалтерію, мобільні телефони, банківські картки, пакети з розфасованими наркотиками та інші докази злочинної діяльності.

Перед тим, у ході проведення багатоетапної спецоперації оперативники спецслужби встановили, що зловмисники належать до однієї з гілок так званого злочинного угруповання "Двадцятівські". "Філія" діє на території Кривого Рогу, де зловмисники організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетамін. Для забезпечення безперервної діяльності нарколабораторії ватажки угруповання налагодили канал контрабандних поставок прекурсору псевдоефедрин з однієї з суміжних країн.

В Україну прекурсор зловмисники переправляли, приховуючи його у продуктах харчування. Потім частину виготовленого метамфетаміну збували на території Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської та інших областей, а також контрабандою переміщували за кордон для подальшого збуту на європейському ринку, - повідомили в СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України співробітники СБУ викрили канали контрабандного переміщення наркотиків і прекурсорів через територію України, задокументували неодноразові факти збуту наркотиків учасниками угруповання.

Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за збут наркотиків і прекурсорів. Стосовно інших учасників угруповання процесуальне рішення буде прийнято після завершення експертиз вилучених предметів та речовин. Лідери ОЗУ затримані.

Операція з викриття угруповання проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно зі слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, 19 січня на Київщині поліція викрила нарколабораторію: вилучили товару на 10 млн. За збут товару злочинці одержували до 50 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

СБУ наркотики злочин Лабораторія банда
Державна зрада: в Кіровоградській області затримали агента ФСБ РФ
22 січня 2021, 10:41
В СБУ назвали причини обшуків у "Київводоканалі": чиновника спіймали на хабарі
21 січня 2021, 15:53
У Раді підтримують легалізацію медичного канабісу - Радуцький
21 січня 2021, 13:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »