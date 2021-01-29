Полиция ликвидировала в Харьковской области 7 нарколабораторий и обнаружила 43 наркопритона

В масштабной спецоперации было задействовано более 600 правоохранителей

В масштабной спецоперации было задействовано более 600 правоохранителей

Фото: Нацполиция

В Харьковской области работники Нацполиции во время спецоперации ликвидировали семь подпольных нарколабораторий и изъяли наркотики общей стоимостью 120 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает RegioNews.

Всего было проведено 350 обысков и установлено 118 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ на территории области. Всего в спецоперации было задействовано более 600 правоохранителей.

В течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет около 300 тысяч доз, а также свыше 3 тонн прекурсоров для их изготовления", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли более 80 килограммов каннабиса, более 80 литров опия, более 30 килограммов психотропа "Альфа PVP", 4 килограмма амфетамина, а также 2700 упаковок метадона и 2,5 тысячи упаковок сильнодействующего опиоидного (наркотического) препарата.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составляет около 120 миллионов ... Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов, которые занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, выявлено 43 наркопритона", - рассказали в полиции.

В настоящее время 16 человек задержаны, им сообщили 63 подозрения за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготавливали наркотиков на 8 млн грн.