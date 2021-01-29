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29 січня 2021, 13:24 118

В Нацполіціі з'явиться інспекція з нагляду за роботою правоохоронців

29 січня 2021, 13:24 118
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Новий департамент буде аналізувати ефективність надання поліцейських послуг
Новий департамент буде аналізувати ефективність надання поліцейських послуг
Фото: Нацполіція
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Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що з березня 2021 року в структурі Нацполіції почне працювати Департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Ініціював створення нового департаменту, який запрацює вже з 1 березня. Це буде головна інспекція, яка буде спостерігати за роботою всієї системи Нацполіції й аналізувати ефективність надання поліцейських послуг громадянам", - повідомив Клименко.

Він зазначив, що минулого року за вчинення злочинів були звільнені 142 поліцейських, за порушення дисципліни - 371.

Раніше повідомлялось, що в уряді планують виділити кошти МВС на вакцинацію від COVID-19.

поліція бюджет контроль Нацполіція департамент
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