В Нацполіціі з'явиться інспекція з нагляду за роботою правоохоронців
Новий департамент буде аналізувати ефективність надання поліцейських послуг
Новий департамент буде аналізувати ефективність надання поліцейських послуг
Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що з березня 2021 року в структурі Нацполіції почне працювати Департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Ініціював створення нового департаменту, який запрацює вже з 1 березня. Це буде головна інспекція, яка буде спостерігати за роботою всієї системи Нацполіції й аналізувати ефективність надання поліцейських послуг громадянам", - повідомив Клименко.
Він зазначив, що минулого року за вчинення злочинів були звільнені 142 поліцейських, за порушення дисципліни - 371.
Раніше повідомлялось, що в уряді планують виділити кошти МВС на вакцинацію від COVID-19.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців