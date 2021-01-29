Венедиктова заявила о служебной проверке прокурора САП, который дважды закрывал дело "Роттердам+"

Генпрокурор обещает открытость и прозрачность исследования обстоятельств

Генпрокурор обещает открытость и прозрачность исследования обстоятельств

Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, будет проведена служебная проверка в отношении профессиональной деятельности прокурора САП Виталия Пономаренко, который уже дважды закрывал дело о формуле "Роттердам+".

Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Генпрокурор сообщила, что обеспечит справедливое исследование всех без исключения обстоятельств, связанных с расследованием дела и обеспечением процессуального руководства.

Несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части совершения им процессуального руководства в уголовном производстве № 52017000000000209”, — написала Венедиктова.

По ее словам, детективам НАБУ будет предложено обратиться к Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора со всеми необходимыми документами, которые обосновывают их позицию в этом вопросе.

Вважаю за необхідне висловити свою особисту позицію як Генерального прокурора щодо так званого кримінального провадження... Posted by Irina Venediktova on Thursday, January 28, 2021

Как сообщалось ранее, 27 января в деле "Роттердам+" НАБУ снова просит Венедиктову заменить старшего группы прокуроров. В НАБУ говорят, что в Офисе генпрокурора избегают решения по этому поводу.

Именно прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+” 21 января. НАБУ планирует это решение обжаловать.

Напомним, 28 августа 2020 года эта история произошла впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", а в НАБУ заявили, что будут обжаловать.