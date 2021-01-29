Венедиктова заявила о служебной проверке прокурора САП, который дважды закрывал дело "Роттердам+"
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, будет проведена служебная проверка в отношении профессиональной деятельности прокурора САП Виталия Пономаренко, который уже дважды закрывал дело о формуле "Роттердам+".
Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Генпрокурор сообщила, что обеспечит справедливое исследование всех без исключения обстоятельств, связанных с расследованием дела и обеспечением процессуального руководства.
Несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части совершения им процессуального руководства в уголовном производстве № 52017000000000209”, — написала Венедиктова.
По ее словам, детективам НАБУ будет предложено обратиться к Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора со всеми необходимыми документами, которые обосновывают их позицию в этом вопросе.
Вважаю за необхідне висловити свою особисту позицію як Генерального прокурора щодо так званого кримінального провадження...Posted by Irina Venediktova on Thursday, January 28, 2021
Как сообщалось ранее, 27 января в деле "Роттердам+" НАБУ снова просит Венедиктову заменить старшего группы прокуроров. В НАБУ говорят, что в Офисе генпрокурора избегают решения по этому поводу.
Именно прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+” 21 января. НАБУ планирует это решение обжаловать.
Напомним, 28 августа 2020 года эта история произошла впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", а в НАБУ заявили, что будут обжаловать.