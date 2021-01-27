Хакери з Харківщини обікрали банки країн Європи та США на 2,5 млрд доларів

Щоб їх викрити, провели міжнародну спецоперацію

Щоб їх викрити, провели міжнародну спецоперацію

Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За результатами міжнародної спецоперації Офісом Генерального прокурора спільно з працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України у координації з Євроюстом та Європолом і представниками правоохоронних органів США та Німеччини викрито групу хакерів, яка здійснювала масові втручання в роботу серверів банківських установ європейських країн та США.

За даними слідства, група хакерів з України з 2014 року, використовуючи шкідливе програмне забезпечення - так званий вірус-шифрувальник ("банківський троян"), призначений для викрадення персональних даних – паролів, логінів та платіжних даних, здійснювала масові втручання в роботу серверів приватних та державних банківських установ Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви та США. Такими протиправними діями було спричинено шкоду фінустановам на суму близько 2,5 мільярдів доларів США, - повідомляють в Офісі генпрокурора.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збуту, а також заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 190 КК України) проведено операцію на території м. Харкова та Харківської області. У ході обшуків виявлено та вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, за допомогою якого хакерами здійснювалася протиправна діяльність.

Наразі збираються докази для повідомлення про підозру ряду причетних осіб.

Як повідомлялося раніше, кіберполіція викрила зловмисників на привласненні коштів банків на майже 1,5 млн гривень. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

А на Вінниччині спіймали групу хакерів, які незаконно втрутились в електронні системи вишів. Зловмисники викрадали відповіді на екзаменаційні білети.