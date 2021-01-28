Зеленський обговорив з Єрмаком і Кулебою святкування Дня Незалежності в 2021 році: що вирішили

У заході також взяв участь заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква

У заході також взяв участь заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква

Офіс президента

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

У заході взяли участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Учасники вирішили, що президент повинен за допомогою листів запросити міжнародних партнерів і друзів відвідати святкування.

"Для України День Незалежності – велике свято. Але ми вже давно є рівноправним гравцем на міжнародній арені. Відзначення цієї важливої дати – 30-річчя незалежності – разом з нашими друзями й партнерами сприятиме зміцненню наших позицій. У 30 років ми ще такі молоді, у нас стільки попереду, але ми вже маємо безцінний досвід, який може укріплювати наші відносини й допомагатиме іншим", – зазначив глава держави.

Президент також наголосив, що досі не було жодного майданчика для визначення шляхів повернення Криму, тому саміт "Кримської платформи" заплановано провести напередодні Дня Незалежності, 23 серпня 2021 року.

"Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. "Кримська платформа" стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що наступного року на День Незалежності відбудеться військовий парад.