Между Зеленским и Коломойским - "никаких отношений", - Ермак

В Офисе президента заявляют об удаленности президента от финансовых групп и олигархов

В Офисе президента заявляют об удаленности президента от финансовых групп и олигархов

Фото из открытых источников

Об этом Ермак рассказал в интервью изданию НВ, передает RegioNews.

Насколько мне известно, никаких (отношений – ред.). Это первый президент Украины, который показал на своем примере, что можно быть абсолютно удаленным от финансовых групп, от так называемых олигархов, - сказал Ермак, отвечая на вопрос, какие отношения сейчас у президента с Коломойским.

Кроме того, комментируя взаимоотношения Офиса президента с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он подчеркнул: "У нас как у Офиса президента нет ни с кем никаких договоренностей".

Также, по словам Ермака, нынешняя власть, "наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала".

Относительно так называемых сфер влияния во фракции "Слуга народа" и ориентации некоторых депутатов на Коломойского и Ахметова, то Ермак сказал: "Вы упомянули фракцию "Слуги народа". Безусловно, 250 человек - это огромная фракция. Конечно, есть разные сферы влияния. Но, опять-таки, у нас очень давно закончился рабовладельческий строй. Я не верю в эти фразы и эти инсинуации, что кто-то чей-то человек. Мне кажется, очень часто желаемое выдается за действительное".

Как сообщалось сегодня, стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром: среди них много тех, кто прямо или косвенно связан с Коломойским.