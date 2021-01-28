Марш протесту ФОПів у Києві закінчився під посольством США

Іноземне дипломатичне представництво посилено охороняють правоохоронці

Іноземне дипломатичне представництво посилено охороняють правоохоронці

Фото: Telegram

У Києві марш протесту ФОПів закінчився під посольством Сполучених Штатів Америки, лідер руху SaveФОП Сергій Доротич передав звернення в посольство США і заявив про завершення акції.

Про це повідомляє Страна.UA, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Іноземне дипломатичне представництво посилено охороняють правоохоронці. Вони не дають протестувальникам підійти близько до будівлі.

Перед візитом до посольства США підприємці протестували біля стін дипломатичного представництва Євросоюзу.

Ми обов'язково сюди повернемося, але вже коли буде призначений посол США в Україні”, - заявив Доротич.

Відомо, що більшість учасників маршу йдуть по домівках. Невелика частина мітингувальників повертається на Майдан Незалежності, де триває безстрокова акція протесту ФОПів.

Нагадаємо, 28 січня на Майдані почався новий мітинг: SaveФОП зібралися на "масштабний марш".

У центрі Києва посилили заходи безпеки через протест ФОПів, у зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Згодом мітингуючі ФОПи почали свій марш протесту.

Також повідомлялося, що мітингуючі ФОПи перекрили рух в центрі Києва і йдуть до посольства США.