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28 января 2021, 16:38 569

Марш протеста ФОПов в Киеве закончился под посольством США

28 января 2021, 16:38 569
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Иностранное дипломатическое представительство усиленно охраняют правоохранители
Иностранное дипломатическое представительство усиленно охраняют правоохранители
Фото: Telegram
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В Киеве марш протеста ФОПов закончился под посольством Соединенных Штатов Америки, лидер движения SaveФОП Сергей Доротич передал обращение в посольство США и заявил о завершении акции.

Об этом сообщает Страна.UA, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Иностранное дипломатическое представительство усиленно охраняют правоохранители. Они не дают протестующим подойти близко к зданию.

Перед визитом в посольство США предприниматели протестовали у стен дипломатического представительства Евросоюза.

Мы обязательно сюда вернемся, но уже когда будет назначен посол США в Украине", - заявил Доротич.

Известно, что большинство участников марша идут по домам. Небольшая часть митингующих возвращается на Майдан Независимости, где продолжается бессрочная акция протеста ФОПов.

Напомним, 28 января на Майдане начался новый митинг: SaveФОП собрались на "масштабный марш".

В центре Киева усилили меры безопасности из-за протестов предпринимателей, в связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Позже митингующие ФОПы начали свой марш протеста.

Также сообщалось, что митингующие ФОПы перекрыли движение в центре Киева и идут к посольству США.

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