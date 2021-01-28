12:29  28 січня
Падіння дерев, транспортний колапс, травми у людей: Одесу засипає снігом
10:01  28 січня
В Україні через негоду знеструмлено 143 населених пункти у чотирьох областях
08:11  28 січня
Десять обстрілів на добу: в ООС запевняють, що ситуація на Донбасі контрольована
UA | RU
UA | RU
28 січня 2021, 11:50 2028

На Майдані мітингуючі ФОПи почали свій марш протесту (ВІДЕО)

28 січня 2021, 11:50 2028
Читайте также на русском языке
Учасники акції перекрили дорогу
Учасники акції перекрили дорогу
Фото: Страна
Читайте также
на русском языке

З Майдану Незалежності люди пройдуть до будівлі представництва Європейського союзу, потім учасники рушать до будівель Конституційного суду та посольства США.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Мітингувальники ФОПи на Майдані перекрили дорогу і почали свій марш", - йдеться в повідомленні.

На мітингу присутні представники правоохоронних органів, які стежать за порядком.

Раніше повідомлялося, що на Майдані новий мітинг: SaveФОП зібралися на "масштабний марш".

Київ дороги протести підприємці ФОП
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram