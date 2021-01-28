На Майдані мітингуючі ФОПи почали свій марш протесту (ВІДЕО)
Учасники акції перекрили дорогу
Учасники акції перекрили дорогу
З Майдану Незалежності люди пройдуть до будівлі представництва Європейського союзу, потім учасники рушать до будівель Конституційного суду та посольства США.
Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.
Мітингувальники ФОПи на Майдані перекрили дорогу і почали свій марш", - йдеться в повідомленні.
На мітингу присутні представники правоохоронних органів, які стежать за порядком.
Раніше повідомлялося, що на Майдані новий мітинг: SaveФОП зібралися на "масштабний марш".
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"