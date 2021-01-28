У центрі Києва посилили заходи безпеки через протест ФОПів

У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці

У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці

Фото: РБК-Україна

У Києві сьогодні протестують ФОПи на Майдані Незалежності. Поліція посилила заходи безпеки в центрі міста.

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