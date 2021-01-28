У центрі Києва посилили заходи безпеки через протест ФОПів
У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці
У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці
У Києві сьогодні протестують ФОПи на Майдані Незалежності. Поліція посилила заходи безпеки в центрі міста.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції.
Поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби.
Сьогодні у центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності.
У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.
Нагадаємо, активісти та учасники руху SaveФОП зібралися сьогодні в центрі Києва на Майдані Незалежності для участі в "масштабному марші".
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