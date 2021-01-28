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28 січня 2021, 10:56 231

У центрі Києва посилили заходи безпеки через протест ФОПів

28 січня 2021, 10:56 231
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У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці
У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці
Фото: РБК-Україна
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У Києві сьогодні протестують ФОПи на Майдані Незалежності. Поліція посилила заходи безпеки в центрі міста.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції.

Поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби.

Сьогодні у центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності.

У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Нагадаємо, активісти та учасники руху SaveФОП зібралися сьогодні в центрі Києва на Майдані Незалежності для участі в "масштабному марші".

Київ
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