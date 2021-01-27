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27 січня 2021, 18:17 3

В Раді висловили недовіру "слузі" й главі аграрного комітету Сольському: у чому причина

27 січня 2021, 18:17 3
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Фото з відкритих джерел
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Аграрний комітет Верховної ради просить відсторонити від посади голови народного депутата Миколи Сольського. Таке рішення комітет прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" розповів член комітету, нардеп Вадим Івченко.

За висловлення недовіри голові комітету проголосували 13 членів з 25. Рішення буде направлене голові Верховної ради Дмитру Разумкову, який повинен поставити питання на голосування. Якщо 226 нардепів підтримають відповідну постанову, буде призначено нового голову комітету.

Народні депутати мотивували своє рішення тим, що робота комітету повинна бути більш ефективною.

Всі депутати від фракції "Слуга народу" проголосували "за". Також підтримали відсторонення кілька інших парламентаріїв, у тому числі з фракції "Батьківщина".

Нагадаємо, раніше у Раді заявляли про недовіру міністру оборони Тарану.

Україна нардепи Верховна Рада нардеп парламент
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