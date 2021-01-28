Після "засвіченого" листування Тимошенко наклеїла на телефон захисну плівку
Тепер можливість фіксувати її листування для журналістів ускладнилася
Тепер можливість фіксувати її листування для журналістів ускладнилася
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наклеїла на свій мобільний телефон захисну плівку: мабуть, для того, щоб ускладнити для журналістів можливість фіксувати листування.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Букви".
Сьогодні на телефоні Юлії Тимошенко з'явилася захисна плівка, яка не дає можливості побачити, з ким і про що політик спілкується.
А ще вчора лідерка "Батьківщини" "засвітила" у залі засідань Верховної Ради чат, в якому спілкуються голови фракцій ВР.
Як повідомлялося раніше, 26 січня журналісти спіймали Тимошенко і Єрмака за цікавим листуванням. Вона запросила його прийти в гості в будь-який зручний день.
Вчора вона підтвердила свою переписку з Єрмаком. Пояснює, що "використовує всі можливості для зміни ситуації в країні".
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