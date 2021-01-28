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28 січня 2021, 14:09 94

Після "засвіченого" листування Тимошенко наклеїла на телефон захисну плівку

28 січня 2021, 14:09 94
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Тепер можливість фіксувати її листування для журналістів ускладнилася
Тепер можливість фіксувати її листування для журналістів ускладнилася
Фото: "Букви"
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Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наклеїла на свій мобільний телефон захисну плівку: мабуть, для того, щоб ускладнити для журналістів можливість фіксувати листування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Букви".

Сьогодні на телефоні Юлії Тимошенко з'явилася захисна плівка, яка не дає можливості побачити, з ким і про що політик спілкується.

А ще вчора лідерка "Батьківщини" "засвітила" у залі засідань Верховної Ради чат, в якому спілкуються голови фракцій ВР.

Як повідомлялося раніше, 26 січня журналісти спіймали Тимошенко і Єрмака за цікавим листуванням. Вона запросила його прийти в гості в будь-який зручний день.

Вчора вона підтвердила свою переписку з Єрмаком. Пояснює, що "використовує всі можливості для зміни ситуації в країні".

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