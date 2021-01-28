После "засвеченной" переписки Тимошенко наклеила на телефон защитную плёнку

Теперь возможность фиксировать её переписки для журналистов усложнилась

Теперь возможность фиксировать её переписки для журналистов усложнилась

Фото: "Буквы"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко наклеила на свой мобильный телефон защитную пленку: видимо для того, чтобы осложнить для журналистов возможность фиксировать переписки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Буквы".

Сегодня на телефоне Юлии Тимошенко появилась защитная пленка, которая не дает возможности увидеть, с кем и о чем политик общается.

А еще вчера лидер "Батькивщины” "засветила” в зале заседаний Верховной Рады чат, в котором общаются главы фракций ВР.

Как сообщалось ранее, 26 января журналисты поймали Тимошенко и Ермака за интересной перепиской. Она пригласила его прийти в гости в любой удобный день.

Вчера она подтвердила свою переписку с Ермаком. Объясняет, что "использует все возможности для изменения ситуации в стране".