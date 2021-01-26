Журналісти спіймали Тимошенко й Єрмака за цікавою перепискою

Вона запросила його прийти в гості в будь-який зручний день

Вона запросила його прийти в гості в будь-який зручний день

Фото з відкритих джерел

У вівторок, 26 січня, під час засідання Верховної Ради голова Офісу президента Андрій Єрмак подзвонив лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко, а потім вони почали листуватися і Єрмак отримав запрошення в гості.

Фото листування політиків виклали "Букви", пише RegioNews.

Так, Єрмак поцікавився, чи вдалося Тимошенко поговорити з якимось Сергієм, а вона запросила його прийти в гості в будь-який зручний день.

Юлія Тимошенко написала, що вже переговорила зі Стефанчуком і готова розповісти про це.

Крім того, на одному з кадрів видно попереднє повідомлення від Тимошенко Єрмаку: "Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас в гості ввечері в найближчі зручні для Вас дні. Обіймаю".

Раніше повідомлялося, що у "Telegram-каналі Нескоромного" обіцяють розповісти про зв'язки Єрмака і відкати на "Великому будівництві".