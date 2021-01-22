У Києві невідомі побили трьох журналістів: відкрито кримінальне провадження

У поліції запевнюють, що подія не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих

У поліції запевнюють, що подія не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих

Фото: з відкритих джерел

У Києві на вулиці Євгена Коновальця, що на Печерську, трапилась бійка між представниками ЗМІ та невідомими. В результаті події поліція розпочала досудове розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень журналістам.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Так, до поліції ввечері 21 січня надійшло повідомлення від представників ЗМІ про конфлікт на столичному Печерську. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що троє журналістів поверталися додому. Між будинками на вулиці Євгена Коновальця між ними та невідомими особами виник конфлікт, в результаті якого невідомі нанесли тілесні ушкодження представникам ЗМІ та втекли.

На місці події журналісти надали пояснення правоохоронцям та звернулися за медичною допомогою до лікарні. Двоє потерпілих написали заяви про вчинення правопорушення", - повідомили у поліції.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.

Раніше повідомлялось, що у центрі Києва в підземному переході під Майданом Незалежності обвалилася стеля. На місці працюють комунальні служби та рятувальники.