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14 січня 2021, 17:41 2292

У міськраді Миколаєва депутат від ОПЗЖ вляпався у мовний скандал

14 січня 2021, 17:41 2292
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Політик відмовлявся розмовляти державною мовою
Політик відмовлявся розмовляти державною мовою
Фото з відкритих джерел
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Депутат Миколаївської міської ради від фракції ОПЗЖ Руслан Москаленко відмовився переходити на українську мову під час засідання постійної депутатської комісії з соціально-гуманітарних питань.

Як інформує RegioNews, відповідне відео опублікували "НикВести".

Зазначається, що голова комісії Ганна Норд попросила депутата говорити державною мовою, нагадавши про дію відповідного закону. Видання навело діалог, який стався між ними.

"Норд — Прошу українською мовою.

Москаленко — Чому?

Н. — Ми знаходимося в будівлі міської ради. Як ми можемо говорити російською мовою?

М. — Це мені забороняє?

Н. — В Україні набув чинності закон.

М. — Навіщо ви ставите якісь політичні питання?

Н. — Я вважаю, що зараз ми тут представляємо державу Україна. Повинні говорити українською мовою.

М. — Я радий, що ви так вважаєте. Вам треба питання розв'язувати або чимось іншим займатися?"

Після цього він продовжив обговорення питань російською мовою.

Відомо, що стаття 12 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" свідчить про те, що робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, в тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей, документообігу і діловодства, є державна мова.

Нагадаємо, днями на Полтавщині протестувальники проти росту тарифів прогнали зі свого мітингу депутата від ОПЗЖ Киву.

Україна ОПЗЖ депутат скандал депутати
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