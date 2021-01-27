"Слуги" вже зібрали понад 200 підписів за призначення Вітренка міністром енергетики

Подання вже внесли в Кабмін

Подання вже внесли в Кабмін

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що для призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики партія зібрала 210 підписів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

На момент внесення кандидатури Вітренка на ім'я прем'єра Дениса Шмигаля було зібрано 196. Зараз вже є підтримка 210 "слуг". Зараз ситуація значно краща, ніж була", - повідомив Корнієнко.

Він зазначив, що Вітренко провів серйозну роботу за цей місяць. "Показав себе як професійний менеджер і керівник, якому небайдужі люди".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги народу" будуть підтримувати призначення Вітренка.