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27 січня 2021, 19:00 7

Мера Костянтинівки Азарова та секретаря міськради оштрафували за відсутність масок

27 січня 2021, 19:00 7
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Чиновники проводили засідання в міській раді без засобів захисту
Чиновники проводили засідання в міській раді без засобів захисту
Фото: v-variant.com.ua
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У місті Костянтинівка Донецької області працівники Нацполіції оштрафували мера Олега Азарова та секретаря міської ради Дениса Коржикова за те, що вони перебували без масок під час засідання  координаційної ради.

Про це повідомляє видання "Восточный вариант", передає RegioNews.

Відомо, що засідання відбулося в кінці грудня 2020 року, фото, де Азаров і інші присутні знаходяться без масок, опубліковано на сайті міськради.

З цього приводу місцеві мешканці звернулися до представників Національної поліції з вимогою розібратися в ситуації. Правоохоронці склали протоколи на мера Азарова, секретаря Коржикова і ще одну громадянку по ст. 44-3 КУпАП.

За фактом порушень умов карантину вище вказані особи були притягнуті до адміністративної відповідальності", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, з 14 січня в Україні штрафуватимуть підприємців за відсутність масок у клієнтів.

мер штраф Донецька область маски Нацполіція
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