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26 січня 2021, 17:46 4

Штрафи й пеня за невчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть, - Шмигаль

26 січня 2021, 17:46 4
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Також уряд ініціюватиме законопроєкт про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування
Також уряд ініціюватиме законопроєкт про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування
Фото з відкритих джерел
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За словами глави Кабміну, Уряд почав реалізацію кроків, необхідних для того, щоб ринки електроенергії та газу почали працювати правильно й зручно для людей.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова", - передає RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

По-перше, була встановлена гранична ціна на ринку газу з 1 лютого й до кінця опалювального сезону не вище 6,99 грн за кубічний метр. По-друге, тарифи на тепло й гарячу воду не будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. По-третє, після консультацій з Урядом і народними депутатами НКРЕКП ухвалила рішення про обмеження тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр, — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас, як зауважив Прем’єр-міністр, Уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради ініціюватиме ухвалення законопроекту про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування. "Це важливий елемент, який забезпечить справедливість формування ціни на розподіл", — додав він.

Крім того, Глава Уряду наголосив, що штрафи та пеня за невчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть.

Прем’єр-міністр також повідомив, що в Уряді очікують результатів розслідування Антимонопольного комітету й встановлення чесних прозорих правил на ринку газу.

Кабміном буде ухвалене рішення щодо компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення. І останній крок: річний продукт стане основним у газорозподільчих компаній. Тобто ціна на газ буде встановлюватися один раз на рік, як це робиться в більшості країн Європи, — зазначив очільник Уряду.

Як повідомлялося, прем'єр Шмигаль заявив, що Кабмін планує укрупнити облгази і завести в них тимчасові адміністрації.

Спікер парламенту Дмитро Разумков стверджує, що понад 400 тисяч сімей постраждають через підвищення цін на електроопалення.

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