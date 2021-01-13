10:04  13 січня
Степанов розповів про вимоги до китайської вакцину від коронавірусу
12:12  13 січня
Знову тарифний протест: під Франківськом перекрили дорогу на Львів
08:11  13 січня
На Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші", один військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
13 січня 2021, 12:57 8

З 14 січня в Україні штрафуватимуть підприємців за відсутність масок у клієнтів

13 січня 2021, 12:57 8
Читайте также на русском языке
Будуть встановлені штрафи від 3 400 до 5 100 грн
Будуть встановлені штрафи від 3 400 до 5 100 грн
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У четвер, 14 січня, в Україні набуває чинності закон, який вводить штрафи для власників бізнесу, установ та організацій за те, що їхні відвідувачі не носять захисні маски.

Документ 13 січня опублікований у парламентській газеті "Голос України", пише RegioNews.

Отже, за допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, які закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських місцях без такого засоби індивідуального захисту вводиться штраф - від 3 400 до 5 100 грн.

Згідно з законом, маска повинна перебувати на обличчі, а не на підборідді, шиї або ще де-небудь.

У разі порушення цього правила відвідувачам потрібно зробити усне зауваження про необхідність надіти засіб індивідуального захисту. Також допустимими заходами вважаються припинення обслуговування відвідувачів без масок і виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення.

Передбачені також відповідні штрафи на період дії карантину за неносіння маски працівниками підприємств або безпосередньо фізичною особою - підприємцем.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція за три дні зафіксувала 1,5 тисячі порушень локдауну.

коронавірус Україна карантин бізнес маски
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Агія Загребельська
Всі блоги »