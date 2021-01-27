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27 січня 2021, 11:45 1337

Друг Кернеса назвав відео Добкіна з покійним мером Харкова "піаром на трунах", той відповів

27 січня 2021, 11:45 1337
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Добкін обурився критикою Фукса на свою адресу
Добкін обурився критикою Фукса на свою адресу
Фото з відкритих джерел
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Друг покійного мера міста Геннадія Кернеса Павло Фукс назвав відео Михайла Добкіна, який обіймав посаду мера Харкова у 2006-2010 роках, з покійним мером Харкова "піаром на гробах", а сам ролик - "мерзенним".

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

"Подивився мерзенний передвиборний ролик Добкіна, скомпільований з фото і відео покійного Кернеса. Це називається "піар на трунах" - політичний моветон примазуватися до подвигів померлої людини і видавати неправдиве за правду", - сказав він.

Сам Добкін пояснив, чому використовував там кадри і витримки з інтерв'ю покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.

"А що в цьому такого? Кадри з ким я повинен був використовувати відео? З Кличком?", - зазначив Добкін і продовжив: "у мене з Геннадієм Адольфовичем своя довга історія".

Політик також відповів на претензії бізнесмена Павла Фукса з приводу цього відео.

"Піар на трунах – це коли розповідають про Геннадія як про свою приватну власність. Це піар на імені. Коли ми з Геною робили ролик, коли працювали разом, коли Харків починали доводити до ладу, і потім, коли я був в області, а він обрався мером, – Павла Фукса тут і близько не було. Він жив у Москві 20 років, займався бізнесом, зараз живе в Києві. Його Харків не цікавив. Я не розумію, чому він взагалі це коментує? Як це стосується? Він далекий від Харкова", - сказав Добкін.

Нагадаємо, Добкін зняв передвиборчий ролик за участю покійного Кернеса.

Кернес Геннадій мер Харьків смерті відео
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