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27 січня 2021, 17:07 14

Рада проситиме Терехова повторно надіслати документи, щоб призначити вибори мера Харкова

27 січня 2021, 17:07 14
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Для призначення повторних виборів мера міста мають бути дотримані всі юридичні процедури
Для призначення повторних виборів мера міста мають бути дотримані всі юридичні процедури
Фото: із відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування отримав клопотання секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів мера Харкова без необхідних документів, тож буде просити надіслати їх повторно.

Про це заявила під час засідання заступниця голови Комітету Аліна Загоруйко, передає RegioNews.

За її словами, згідно із чинним законодавством, Комітет не може рекомендувати призначити позачергові вибори без довідки, яка підтверджує, що Харківська міська рада взяла до відома факт смерті Геннадія Кернеса.

Ми зобов’язані дочекатися рішення Харківської міської ради і переконатися, що всі юридичні процедури витримані, і вже на підставі клопотання і наявного рішення, ми зможемо перейти до розгляду питання та призначення позачергових виборів", - заявила Загоруйко.

Вона нагадала, що існує "багато баталій" навколо місцевих виборів 2020 року в Харкові, їх результатів, процедури проведення першої сесії міської ради.

Також існує кримінальне провадження, результати розгляду якого, на думку Загоруйко, можуть мати вплив на рішення комітету.

Я пропоную звернутися до Харківської міської ради, щоб вони надали нам відповідне рішення, яке передбачає стаття 79, коли отримаємо рішення, далі дивитися по ситуації і, можливо, орієнтуватися на результати кримінального провадження чи розслідування", - сказала Загоруйко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що подання про вибори мера Харкова надійшло в Раду без супровідних документів.

Харьків Місцеві вибори Геннадій Кернес Ігор Терехов комітет документ
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