Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень

Він вносив зміни в тендерну документацію, щоб перемогла підконтрольна йому фірма

Він вносив зміни в тендерну документацію, щоб перемогла підконтрольна йому фірма

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Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру директору комунального підприємства Харкова, зловживання якого завдали збитків на суму майже 1 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідчі встановили, що у 2016 році директор комунального підприємства, який на той момент був і депутатом міськради, при закупівлі обладнання вніс зміни в тендерну документацію в інтересах підконтрольної йому фірми. В результаті чого була здійснена закупівля іншої продукції.

Своїми діями директор завдав комунальному підприємству збитків на мільйон гривень - саме стільки фірма-переможець отримала за постачання обладнання. Частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

Директору вручили підозра ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту, державні виконавці вимагали гроші від мешканки столиці.