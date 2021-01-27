13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 13:39 157

Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень

27 січня 2021, 13:39 157
Читайте также на русском языке
Він вносив зміни в тендерну документацію, щоб перемогла підконтрольна йому фірма
Він вносив зміни в тендерну документацію, щоб перемогла підконтрольна йому фірма
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру директору комунального підприємства Харкова, зловживання якого завдали збитків на суму майже 1 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідчі встановили, що у 2016 році директор комунального підприємства, який на той момент був і депутатом міськради, при закупівлі обладнання вніс зміни в тендерну документацію в інтересах підконтрольної йому фірми. В результаті чого була здійснена закупівля іншої продукції.

Своїми діями директор завдав комунальному підприємству збитків на мільйон гривень - саме стільки фірма-переможець отримала за постачання обладнання. Частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

Директору вручили підозра ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту, державні виконавці вимагали гроші від мешканки столиці.

гроші бюджет підробка підприємці документ
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »