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27 января 2021, 17:07 14

Рада будет просить Терехова повторно отправить документы, чтобы назначить выборы мэра Харькова

27 января 2021, 17:07 14
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Для назначения повторных выборов мэра города должны быть соблюдены все юридические процедуры
Для назначения повторных выборов мэра города должны быть соблюдены все юридические процедуры
Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства получил представление секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов мэра Харькова без необходимых документов, поэтому будет просить прислать их повторно.

Об этом заявила во время заседания заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко, передает RegioNews.

По ее словам, согласно действующему законодательству, Комитет не может рекомендовать назначить внеочередные выборы без справки, подтверждающей, что Харьковский городской совет принял к сведению факт смерти Геннадия Кернеса.

Мы обязаны дождаться решения Харьковского городского совета и убедиться, что все юридические процедуры выдержаны, и уже на основании представления и имеющегося решения, мы сможем перейти к рассмотрению вопроса и назначении внеочередных выборов", - заявила Загоруйко.

Она напомнила, что существует "много баталий" вокруг местных выборов 2020 года в Харькове, их результатов, процедуры проведения первой сессии городского совета.

Также существует уголовное производство, результаты рассмотрения которого, по мнению Загоруйко, могут повлиять на решение комитета.

Я предлагаю обратиться в Харьковский городской совет, чтобы они предоставили нам соответствующее решение, которое предусматривает статья 79, когда получим решение, дальше будем смотреть по ситуации и, возможно, ориентироваться на результаты уголовного производства или расследования", - сказала Загоруйко.

Напомним, ранее сообщалось, что представление про выборы мэра Харькова поступило в Раду без сопроводительных документов.

Харьков Местные выборы Геннадий Кернес Игорь Терехов комитет документ
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