Подання про вибори мера Харкова надійшло в Раду без супровідних документів — нардеп

Якщо його не розглянуть до кінця січня, вибори відбудуться в жовтні 2021 року

Якщо його не розглянуть до кінця січня, вибори відбудуться в жовтні 2021 року

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування отримав подання від секретаря міської ради Харкова про призначення позачергових виборів мера міста без супровідних документів.

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