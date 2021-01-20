Подання про вибори мера Харкова надійшло в Раду без супровідних документів — нардеп
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування отримав подання від секретаря міської ради Харкова про призначення позачергових виборів мера міста без супровідних документів.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на члена комітету Віталія Безгіна, передає RegioNews.
Станом на зараз нема що виносити на засідання комітету 25 або 27 січня. Відповідно, нема що розглядати на наступному тижні в залі засідань... Жодних супровідних документів до цього клопотання ми не отримали”, - заявив Безгін.
Він розповів, що мова йде про завірену печаткою міськради копію свідоцтва про смерть міського голови Геннадія Кернеса, а також засвідчену копію рішення міськради, яким береться до відома факт смерті голови.
Я як народний депутат станом на 20 січня 2020 року отримав тільки клопотання, свідоцтво про смерть та копію рішення ради громади не отримав. Отже, це або виглядає винятково як політичний крок, або супровідні документи через якусь помилку до комітету не дісталися", — сказав Безгін.
За словами нардепа, якщо питання не розглянуть до кінця січня, то вибори у Харкові на весну 2021 року призначити не зможуть.
Нагадаємо, 20 січня Верховна Рада отримала подання про призначення виборів мера Харкова.
Раніше повідомлялось, що у поліції планують перевірити електронний підпис Кернеса: підозрюють підробку. Однак Харківська міська рада спростувала інформацію про "підробку" електронного підпису Кернеса.
У міськраді Харкова пояснили, коли звернуться до ВР щодо виборів мера.
Також RegioNews писав про те, що померлий харківський градоначальник залишив після себе в місті цілу власну команду, але не підготував конкретного спадкоємця. Тому битва в "першій столиці" за головне крісло обіцяє стати важкою, тривалою і з багатьма невідомими.
Читайте також: Ексголова Харківської ОДА назвав того, хто може перемогти на позачергових виборах мера Харкова.